Basketball : Trevor Lacey verlässt die Rostock Seawolves

Der US-Amerikaner kehrt nicht in die Hansestadt zurück, sondern spielt in der kommenden Saison in Italien.

Rostock | Die Rostock Seawolves müssen in der kommenden Saison in der 2. Basketball-Bundesliga ProA ohne Trevor Lacy auskommen. Der US-Amerikaner, der erst im Februar zu den Wölfen gestoßen war, um den verletzten Top-Scorer Behman Yakhchali zu ersetzen, hat einen Einjahresvertrag beim italienischen Verein Apu Old Wild West Udine unterschrieben. „Wir waren ein...

