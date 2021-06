Triathlon : Johannes Vogel will im Ranking weiter hochklettern

Der Rostocker geht am Sonnabend beim Europe Triathlon Cup Coimbra in Portugal an den Start

Rostock | Triathlet Johannes Vogel vom TC FIKO betritt am Sonnabend erneut die internationale Bühne. Nach Rang drei vor zwei Wochen beim Africa Triathlon Cup Yasmine Hammamet in Tunesien sowie Position 25 (national 20. der Deutschen Meisterschaft) in der mit zahlreichen Ausländern besetzten Bundesliga in Berlin will sich der am Bundesleistungszentrum Saarbrücke...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.