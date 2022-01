Tennis in Rostock : Isabella Abendroth marschiert als „No name“ durch nach ganz oben

Mit einem 6:3, 6:2 im Finale gegen die Österreicherin Kara Fronek entschied sie am Sonntag ein Hallenturnier der höchsten Kategorie der U12-Junior-Tour der Organisation „Tennis Europe“ in Boulogne-Billancourt für sich.

Rostock | Auf dem Weg zu ihrem Aufsehen erregenden Erfolg bestritt sie sechs Matches in fünf Tagen, die sie alle glatt in zwei Sätzen gewann und dabei – bei 72 gewonnenen – ganze 14 Spiele abgab. Am Start waren 48 Mädchen aus zehn Nationen, darunter fünf aus Deutschland. Isabella Abendroth ist Kandidatin bei der NNN-Sportlerwahl 2021. Zur Abstimmung Auf d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.