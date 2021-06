Rostock Seawolves : U16 feiert Kantersieg zum Auftakt in die Summer League

Roy Krupnikas und Mika Freitag steuerten dabei allein jeweils 32 Punkte bei.

Rostock | Die U16 der Rostock Seawolves ist mit einem Kantersieg in die Summer League der Jugend Basketball Bundesliga (JBBL) gestartet. Eine Woche nach der U19, die gegen die Hamburg Towers mit einer Auftaktniederlage Vorlieb nehmen musste, gewannen die Seawolves Youngsters, ebenfalls in Hamburg, aber gegen die Sharks, am Sonntag deutlich mit 121:55. Auch i...

