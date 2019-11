Rostock Seawolves : Überraschung: Hicks zurück bei den Seawolves!

Die Rostock Seawolves verstärken sich auf der Aufbauposition und holen Tony Hicks zurück.

von Thomas Käcklenmeister

06. November 2019, 12:11 Uhr

Rostock | “Tony war in dieser Saison noch ohne Profivertrag. Wir sind glücklich, dass er nach unserer Anfrage direkt zugesagt hat. Mit ihm erhalten wir wichtige Entlastung und Stabilität auf der Point Guard-Position”, erklärt Seawolves-Manager Jens Hakanowitz.



Hicks war mit durchschnittlich 14,4 Punkten und 4,2 Assists pro Spiel sowohl Topscorer als auch bester Vorlagengeber der Seawolves in der vergangenen Saison. Der 25-jährige US-Amerikaner hatte mit seiner explosiven Spielweise maßgeblichen Anteil daran, dass sich die Wölfe in ihrem ersten Spieljahr in der Barmer 2. Basketball Bundesliga ProA als Fünfter für die Playoffs qualifizieren konnten.

“Ich freue mich, wieder in Rostock zu sein und dem Team zu helfen. Die bisherigen Spiele waren fast alle relativ knapp und es ist noch früh in der Saison”, meint der Rückkehrer, der am Dienstag in Rostock angekommen ist. “Ich habe mit den Coaches und Jens gesprochen. Wir glauben, dass meine und die Spielweise des Teams sich sehr gut ergänzen.” Am Mittwoch hat Hicks den Medizin-Check im Klinikum Südstadt Rostock erfolgreich bestanden und bereits das erste Mannschaftstraining absolviert.

Im Sommer hatte sich Hicks in persönlichen Workouts fit gehalten und auch die ProA weiterhin im Blick. So stand er mit befreundeten Spielern aus der Liga in Kontakt, sei es der ehemalige Seawolves-Guard Terrell Harris, der in dieser Saison für Chemnitz spielt, oder Darnell Foreman vom Team Ehingen Urspring.

Die Seawolves stehen nach einem schwachen Saisonstart auf dem 13. Tabellenplatz in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA mit einer Bilanz von zwei Siegen und sechs Niederlagen. Zuletzt gelang ein deutlicher 98:73-Heimerfolg gegen die Artland Dragons.

Am kommenden Sonnabend (9.11., 19:30 Uhr) sind die Seawolves beim Tabellenneunten Römerstrom Gladiators Trier gefordert. In der vergangenen Saison waren die Rostocker den Trierern zweimal unterlegen.