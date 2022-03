Fußball in und um Rostock : Die große Übersicht zum Rückrundenstart der Landesliga Nord

Am meisten personelle Bewegung gab es in der Zwischenzeit beim Tabellenletzten SV Hafen. So kam Felix Dojahn vom Verbandsligisten Rostocker FC, zudem kehrt Co-Trainer Christopher Kaminski auf den Rasen zurück.

Rostock | Am Wochenende startet die Fußball-Landesliga Nord in die Rückrunde 2021/22. Wir blicken auf die hiesigen Mannschaften: TSV Graal-Müritz Coach Tim Hermann freut sich, dass es endlich wieder losgeht und im Fußball-Bereich wieder ein bisschen Normalität einzieht, allerdings glaubt er nicht an eine normale Rückrunde. „Es kann von Woche zu Woche alle...

