Handball in Rostock : Umfangreiches Handball-Programm am Wochenende – die Übersicht

Zu einem Mecklenburg-Derby kommt es am Sonnabend in der 3. Liga der Frauen: Der Rostocker HC ist zu Gast beim SV Grün-Weiß Schwerin, mit dem er noch eine Rechnung offen hat.

Rostock | Ihr Hinspiel der Staffel B der 3. Liga in eigener Halle gegen den SV Grün-Weiß Schwerin (4./19:11 Punkte) verloren die Handballerinnen des Rostocker HC (5./16:12) mit 25:26. Dafür wollen sie sich am Sonnabend ab 19 Uhr auswärts in der Sporthalle Reiferbahn revanchieren. „Dafür müssen wir diesmal“, so RHC-Co-Trainer Torsten Deil, „über die gesamte S...

