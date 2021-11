Volleyball in Rostock : Damen des SV Warnemünde wissen Norderstedt durchaus zu fordern

Die Herren des SVW hatten unfreiwillig ein spielfreies Wochenende. Ihre Vereinskameradinnen hingegen bekamen es mit dem Tabellenführer zu tun und leisteten beim 1:3 (25:23, 13:25, 12:25, 21:25) Gegenwehr.

Rostock | Während die Volleyball-Herren des Dritten SV Warnemünde II in der 3. Liga Nord unfreiwillig pausieren mussten (der Gegner, der Tabellenvierte PSV 90 Dessau Volleys, sagte Corona-bedingt ab), unterlagen die SVW-Damen am Sonntag in der Ospa-Arena nach 94 Spielminuten dem Tabellenführer der Vorrunde 2 der Regionalliga Nord, dem 1. VC Norderstedt, mit 1:3...

