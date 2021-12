Volleyball in Rostock : „Wir sind die Schauspieler und lieben es, Leute zu unterhalten“

2020/21 begegneten sich die Herren des SV Warnemünde und des PSV Neustrelitz in der 2. Bundesliga Nord auf Augenhöhe. Am Sonntag wird sich im Mecklenburg-Derby entscheiden, wer diese Saison vorerst die Nase vorn hat.

Rostock | Das dritte Heimspiel in Folge haben die Volleyballer des SV Warnemünde (sieben Siege aus zehn Spielen), wenn sie am Sonntag um 16 Uhr in der Ospa-Arena im Mecklenburg-Derby auf den „alten Bekannten“ PSV Neustrelitz (sechs Siege aus neun Spielen) treffen. Dieser steht in der Tabelle der 2. Bundesliga Nord zur Zeit auf dem fünften Platz (18 Punkte) und ...

