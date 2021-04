Volleyball in Rostock : 3:2 – SV Warnemünde siegt mit guter Laune

Die Ostseestädter bleiben in einem wechselhaften Spiel positiv und gewinnen im Tiebreak mit 15:11.

Rostock | Den vierten Sieg in Serie feierten die Volleyballer des SV Warnemünde am vorletzten Spieltag der 2. Bundesliga Nord. Nach spannendem Spielverlauf bezwang der SVW den TV Baden in der Ospa-Arena mit 3:2 (25:17, 22:25, 25:21, 16:25, 15:11) und ist Sechster. „Ich habe das Spiel am Stream verfolgt, weil es mich im Training ausgeknockt hat. Zum Glück konn...

