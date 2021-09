Volleyball : Zweitligist SV Warnemünde ist beim Vorjahresmeister zu Gast

Der SVW, der mit einem 3:0 in Essen in die neue Saison startete, gasiert am Sonnabend ab 18 Uhr beim SV Lindow-Gransee.

Rostock | Am Sonnabend um 18 Uhr werden die Volleyball-Männer des SV Warnemünde (4./drei Punkte aus einer Partie) ihr zweites Saisonspiel in der 2. Bundesliga Nord bestreiten. Das Team von Trainer Jozef Janosik muss sich auswärts gegen den Fünften SV Lindow-Gransee (drei Punkte aus zwei Spielen) behaupten. Der SVW möchte an den 3:0-Erfolg bei Humann Essen anknü...

