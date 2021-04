Volleyball in Rostock : Der SV Warnemünde will die harte Nuss Schüttorf knacken

Die Ostseestädter streben die Revanche für die 0:3-Niederlage im Hinspiel der 2. Bundesliga Nord an.

Rostock | In ihrem drittletzten Spiel der 2. Bundesliga Nord 2020/21 treffen die Volleyballer des SV Warnemünde am Sonnabend ab 18.30 Uhr in der Ospa-Arena auf den FC Schüttorf 09. Der gastgebende Neunte will sich für das 0:3 im Hinspiel gegen den Sechsten rehabilitieren. „Damals waren wir noch in unserer zweiten Saisonvorbereitung. Wir mussten ja nach zehn ...

