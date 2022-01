Volleyball in Rostock : Die „Zweite“ des SV Warnemünde startet in die Abstiegsrunde

Los geht es am Sonnabend um 18 Uhr beim TSV Spandau in Berlin. Die weiteren Gegner sind mit Hin- und Rückspiel die VG Halstenbek-Pinneberg und der SV Schulzendorf.

Rostock | Nachdem die Volleyballer des SV Warnemünde II den dritten Platz in der Vorrunde 2 der 3. Liga Nord verfehlten, treffen sie nun in der Abstiegsrunde auf drei Vertreter aus der anderen Staffel. In diese neue Runde nehmen sie sieben Punkte mit (SC Potsdam 3:1, CV Mitteldeutschland zweimal 3:2). Potsdam steht bei neun und Chemie Volley (CV) bei zwei Zählern. Noch bis zum 4. Februar läuft die NNN-Sportlerumfrage. Zur Abstimmung Gegner sind mit Hin- und Rückspiel TSV Spandau (8), VG Halstenbek-Pinneberg (6) und SV Schulzendorf (4). Der VCO Berlin II bleibt als Nachwuchszentrum außen vor. Es werden wohl nur zwei Mannschaften absteigen Der Warnemünder Spieler Johannes Hofmeister versucht die aktuelle Situation zu erklären: „Das ist nicht so einfach. Theoretisch soll es zwei Absteiger geben. Der VCO II bleibt in der 3. Liga. Deren Stärke soll künftig wieder zwölf Mannschaften betragen, gegebenenfalls 13 mit dem VCO II. Steigt ein Team in die 2. Bundesliga auf und kommt eine Mannschaft runter, dann richtet es sich nach der 2. Liga, die eventuell aufgestockt werden soll. Es werden wohl nur zwei Teams absteigen – wenn aus den Regionalligen auch zwei aufsteigen wollen. Alles steht derzeit in den Sternen.“ Für den SVW II wäre es also am sichersten, vorne mitzumischen. „Das wollen wir in jedem Fall und an die guten Leistung der Vorrunde anknüpfen“, so Spielertrainer Robert Mars, der hofft, dass sich die personelle Situation stabilisiert und am Sonnabend (18 Uhr) beim TSV Spandau in Berlin ein erfolgreicher Start gelingt. ...

