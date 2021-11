Volleyball in Rostock : Das wird ein anstrengendes Wochenende für den SV Warnemünde

Auf die Herren des SVW wartet in der 2. Bundesliga Nord eine doppelte Herausforderung. Sonnabend empfangen sie 18.30 Uhr in der Ospa-Arena den TV Baden, Sonntag ab 16 Uhr geht es an gleicher Stelle gegen den VCO Berlin.

Rostock | Auf die Volleyballer des SV Warnemünde, Fünfter der 2. Bundesliga Nord mit fünf Siegen aus acht Partien (15 Punkte), wartet eine doppelte Herausforderung. „Wir haben zwei Spiele, das wird happig“, so Kapitän Ole Ernst. „Das wird ein anstrengendes Wochenende“, äußert sich Teamsprecher Michael Stark ähnlich: „Also, ich würde beide Gegner gleich st...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.