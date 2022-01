Volleyball in Rostock : SV Warnemünde geht mit guter Laune und breiter Brust ins Spiel

Mit dem USC Braunschweig (7./21 Punkte aus erst 13 Spielen) treffen die Herren des SVW (6./26 Zähler aus 15 Partien) am Sonnabend um 18.30 Uhr in der Ospa-Arena auf einen starken Gegner.

Rostock | Leider sind erneut keine Zuschauer zugelassen. Nichtsdestotrotz wollen sie versuchen, an ihren ersten Rückrunden-Erfolg in der 2. Bundesliga Nord gegen den SV Lindow-Gransee (3:1) anzuknüpfen. Die Volleyballer des SV Warnemünde sind Kandidat der NNN-Sportlerwahl Das Hinspiel in Braunschweig gewann das Team von Trainer Jozef Janosik mit 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:15). An diesem Wochenende wollen die Ostseestädter daran anknüpfen und erneut einen „Dreier“ einfahren. Mehr Informationen zum Hinrundenspiel: SV Warnemünde holt den dritten Sieg im dritten Spiel „Wir sind soweit alle fit und können auf volle Ressourcen zugreifen, deswegen sehe ich dem Ganzen positiv entgegen. Braunschweig ist auf jeden Fall stark, sie sind individuell sehr gut besetzt, physisch sehr stark, und wir müssen uns ins Zeug legen, um da mithalten zu können“, äußert sich Außenangreifer Eric Nikolaus und ergänzt: „Wir haben in der Woche viel trainiert und bleiben unserer Spielidee treu. Wir passen das natürlich individuell an, keine Frage, aber wir haben ja eine Spielphilosophie, die verfolgen wir weiter. Und solange wir an der festhalten, denke ich, haben wir Chancen, in der Liga jeden zu schlagen. Abhängig von der Tagesform natürlich, das hängt von einigen Faktoren ab, dennoch sehe ich durchaus Siegeschancen beziehungsweise ein spannendes Spiel in allererster Linie. Wenn wir mit guter Laune und breiter Brust in die Begegnung mit den Braunschweigern gehen, dann wird das eine gute Sache“, glaubt Eric Nikolaus. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.