Volleyball in Rostock : Der 3:0-Sieg aus dem Hinspiel soll wiederholt werden

Die Begegnung am Sonnabend ab 18.30 Uhr in der Ospa-Arena gegen den Vorletzten VV Humann Essen (12./10 Punkte) ist für die Herren des SV Warnemünde (5./22) das zweite Rückrundenspiel in der 2. Bundesliga Nord.

Rostock | Nach dem 1:3 zum Jahresende beim FC Schüttorf 09 soll nach fast einem Monat Pause ein Sieg eingefahren werden – so wie im Hinspiel, das die Mannschaft von Trainer Jozef Janosik im September souverän mit 3:0 (25:22, 25:23, 25:18) für sich entschied. An diesen ...

