Volleyball : Frauen des SV Warnemünde verabschieden sich mit einem Sieg

Der SVW feierte mit dem 3:2 im Landesderby gegen den MSV Pampow den zweiten Sieg in der Aufstiegsrunde der Regionalliga Nord und beendet die Saison 2021/22 als Sechster.

Rostock | Die Volleyballerinnen des SV Warnemünde verabschiedeten sich mit einem 3:2 (23:25, 25:14, 25:22, 21:25, 15:10)-Sieg aus der Saison 2021/22 in der Regionalliga Nord. In der Aufstiegsrunde reichte es nach zwei Erfolgen – auch das Hinspiel gegen Pampow wurde mit 3:2 gewonnen – am Ende zum 6. Platz. „Wir haben nun eine lange und vor allem anstrengende Sai...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.