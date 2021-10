Fußball in Rostock : RFC verteidigt Spitze, Hansa II verspielt zweimalige Führung

Am 11. Spieltag der Oberliga Nordost/Nord gewinnt der Rostocker FC 2:0 beim Steglitzer FC Stern, während der FC Hansa Rostock II mit 2;:4 in Neuruppin verliert.

Rostock | Mit 2:4 (1:1) unterlag der FC Hansa II in der Fußball-Oberliga Nordost/ Nord beim MSV Neuruppin. Dabei gingen die Rostocker zweimal in Führung, zeigten sich jedoch vor allem bei gegnerischen Standardsituationen überaus anfällig. Dass in der 69. Minute Neuruppins Coach Henry Bloch vom Schiedsrichter auf die Tribüne verwiesen wurde, schien die Gastgeber...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.