Wasserspringen : Vyacheslav Khamulkin verstärkt den Trainerstab des WSC Rostock

Der Weißrusse (49) nahm als Aktiver an zwei Olympischen Spielen teil und kennt Rostock bereits von seiner mehrfachen Teilnahme an Grand Prix’ in der Schwimmhalle Neptun. Mit ihm kommt der Wunschkandidat des Vereins.

Rostock | Der Wasserspringerclub Rostock hat seinen Elite-Trainerstab mit Vyacheslav Khamulkin verstärkt. Der 49-jährige Weißrusse gilt als erfahrener Coach und bringt alle Voraussetzungen mit, an der Seite von Bundesstützpunkt-Trainer Michail Sachiasvili sowie Wenke Warninck die zum Nationalkader gehörenden Talente des WSC in ihrer Entwicklung weiter voranzubr...

