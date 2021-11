Fußball in und um Rostock : Warnow Papendorf verteidigt mit 4:2 in Tessin die Tabellenführung

Auch am letzten Spieltag vor der Winterpause bleibt die Mannschaft in Staffel I der Landesklasse siegreich und geht damit als „Herbstmeister“ in die Winterpause. Allerdings ist der Zweite Ribnitz-Damgarten punktgleich.

Rostock | Am letzten Spieltag vor der Winterpause verteidigte in der Staffel I der Fußball-Landesklasse Papendorf mit dem 4:2 in Tessin die Tabellenführung. Staffel I TSV Einheit Tessin – SG Warnow Papendorf 2:4 (2:2) Tom Wilhelm (Papendorf): Wir sind schwer ins Spiel gekommen, nahmen dann aber den Kampf an. Tessin: Foth – Töllner, Schmidt (63. Domi...

