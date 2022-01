Weil er keine Maske trug : Trainer Birger Voigt vom 1. LAV Rostock aus Sporthalle ausgesperrt

Während der Coach im Hotel bleiben muss, betreuen sich seine Schützlinge Niklas Tuschling und Karl Fütterer gegenseitig und erzielen neue persönliche Bestleistungen.

Rostock | Einen kuriosen Wettkampf haben am Sonnabend Trainer Birger Voigt und seine Schützlinge Niklas Tuschling und Karl Fütterer vom 1. LAV Rostock in Berlin erlebt. Am Einlass gab es ein Missverständnis mit dem Sicherheitsdienst, der Birger Voigt nicht in die Sporthalle in Hohenschönhausen ließ, weil der Coach keine Mund-Nasen-Maske trug. Die Maskenbefreiun...

