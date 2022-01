Rudern in Rostock : Zehn Rostocker in die Trainingslager nach Spanien und Portugal

Sie sind vom Deutschen Ruderverband nominiert worden. Zu Hause bleiben Marie-Louise Dräger und Simon Klüter. Dazu kommt die an der Stanford University (Kaliforien) studierende Mathilda Kitzmann vom Rostocker Ruder-Club.

Rostock | Nach Spanien und Portugal in die Trainingslager des Deutschen Ruderverbandes reisen zehn von 13 Rostocker Spitzenruderern. Zu Hause bleiben Marie-Louise Dräger, Simon Klüter sowie aus dem Riemenbereich die in den USA an der Stanford University (Kaliforien) studierende Mathilda Kitzmann vom Rostocker Ruder-Club. Etliche Ruderer sind Kandidaten der N...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.