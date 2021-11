Laufen in und um Rostock : Zehn Titel für Rostock bei den Cross-Landesmeisterschaften

Zudem holten die Aktiven von TC FIKO, 1. LAV und TG triZack einschließlich der zweiten Plätze durch Gudrun Berkholz (W 80) vom SV Warnemünde sowie Gerhard Schwanz (M 75/HSG Uni) elf Silber- und vier Bronzemedaillen.

Rostock | Für den 1. LAV war im Laager Stadtwald in der W 50 Katja Liedemit (23:18 Minuten) erfolgreich, während Paula Huth (W 12) ihren Erfolg für triZack erlief. FIKO stellte acht Sieger. Im Gesamteinlauf – einschließlich der Nichtteilnehmer an den LM – war FIKO-Läuferin Tessa Carolyn Roos als W20-Siegerin in 18:41 Minuten für 7,2 Kilometer vor der Neubran...

