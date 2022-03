Wasserspringen in Rostock : Zwei Entscheidungen, zwei Titelgewinne für den WSC Rostock

Bei den Deutschen Hallen-Meisterschaften in Leipzig erwischte die C-Jugend des WSC einen tollen Auftakt. Es gab zweimal Gold und einen Doppelsieg.

Rostock | Zwei Entscheidungen gab es am ersten Tag der Deutschen Hallen-Meisterschaften der C-Jugend im Wasserspringen in Leipzig. Sie brachten zwei Siege in den Jahrgängen 2010 und 2009 für die Aktiven des WSC Rostock. Julien Prinz mit dem letzten Sprung zu Gold Den Anfang machte Julien Prinz (Jahrgang 2010). Der Schützling von Trainer Lucas Orlowski mac...

