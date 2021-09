2. Bundesliga ProA : Die Rostock Seawolves wollen attraktiven Basketball zeigen

Die Ostseestädter starten am Freitagabend bei Erstliga-Absteiger Rasta Vechta in die neue Saison 2021/22.

Rostock | Geht es nach der Vereinshistorie, wären die Rostock Seawolves wieder einmal an der Reihe. Nach dem Aufstieg 2014 in die ProB sowie dem Aufstieg 2018 in die ProA könnte 2022 eigentlich nur der Sprung in die Basketball-Bundesliga (BBL) folgen. Am Freitagabend um 19.30 Uhr starten die Hansestädter bei Erstliga-Absteiger Rasta Vechta in die neue Saison de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.