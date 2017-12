Basketball in Rostock : Die Seawolves wollen mehr

vergrößern 1 von 2 Foto: Sylvia Funk, Sebastian Schramm 1 von 2

Als die 2768 Zuschauer in der Stadthalle für einen Moment ihre Arme in die Luft werfen und schreien, lässt Dirk Gräfe, der Trommler, seine Trommel alleine. Das macht er eigentlich nie. Sonst ist es seine Aufgabe, bei den Heimpartien der Rostock Seawolves knapp zwei Stunden lang den Takt vorzuhämmern. Aber endlich hat er das, wonach er gesucht hat. Eine Erklärung für Rostocks neue Liebe zum Basketball, für die er vor dem Spiel nach Worten gerungen hatte und ihm nur der Satz einfiel, es sei halt immer viel los. „Siehst du“, brüllt er, „das ist Basketball! Wo gibt es das noch? Beim Handball oder Fußball nicht!“

Was er gesehen hat: Der Gegner aus Itzehoe im Angriff, drauf und dran, wieder in Führung zu gehen, ein Fehlwurf, gefolgt von einem schnellen Konter der Rostocker, zack: der Ball im Netz, drei Punkte, statt 37:38 führt Rostock mit 40:35. Die Schönheit des Spiels, komprimiert auf fünf Sekunden. Dazu ein Publikum, mecklenburgisch eher untypisch, das johlend mit Klatschpappen auf die eigenen Hände und Schenkel einschlägt. Das Geräusch donnernder Peitschenhiebe als Ausdruck der Freude.

Der Erste Basketball-Club Rostock ist seit 1994 ein eingetragener Verein. Lange stand er im Schatten des FC Hansa, der Handballer von Empor und der Piranhas, Heimat des Rostocker Eishockeys. Heute zählt er 850 Mitglieder. 399 von ihnen sind aktiv und haben einen Spielerpass. Daran gemessen steht der EBC Rostock an Position 24 der größten Basketballvereine Deutschlands. Der FC Bayern München Basketball, zurzeit Primus der Bundesliga, kommt auf 431 Aktive. Ein Unterschied von gerade einmal 32 Spielern. Aber eben auch zwei Ligen. Die Männer des EBC spielen in der Pro B, der dritten Liga, unter dem Künstlernamen Rostock Seawolves. Die Seewölfe. In fünf Jahren soll der Aufstieg in die höchste Spielklasse gelingen. Das ist der Plan des Vereinsvorsitzenden André Jürgens. „Rostock“, sagt der 40-Jährige, „ist ein Erstligastandort.“

An jenem Freitagabend, an dem Dirk Gräfe versucht, die Beziehung zwischen Rostock und dem Basketball zu beschreiben, steht er vor dem Nordderby gegen Itzehoe zusammen mit Michael Bösener ein paar Schritte abseits des Parketts. Gräfe trägt ein Trikot der Seewölfe, auf dem Rücken prangt der Name des Trainers, Ralf Rehberger und dessen Autogramm. Und Bösener, während des Spiels auch ein Trommler, hat sich wie immer sein orangefarbenes T-Shirt der „Baltic Pirates Rostock“ angezogen. Einer der zwei Fanclubs des Vereins, dem Bösener und Gräfe angehören. Der andere heißt „Joggerbrigade“.

Die Seawolves entdeckten die beiden vor vier Jahren, erzählen sie, in der Saison 2013/2014, als der Verein Regionalligameister wurde und aufstieg. Damals spielte Rostock noch in der kleineren Ospa-Arena vor etwa 900 Zuschauern. Heute hingegen in der Stadthalle mit Platz für 4400 Fans, in der Bösener und Gräfe bereits vier Stunden vor dem Anwurf sind: Klatschpappen auf die Sitze legen, Werbung auf das Spielfeld kleben, Tombolas vorbereiten. Auch die Auswärtsfahrten machen sie mit. Mit Kleinbussen, an manchen Spieltagen mit zehn Fans, fahren sie nach Gelsenkirchen, Essen oder Bochum. 500 Kilometer hin und 500 Kilometer zurück für 40 Minuten Drittligabasketball. „Wir sind dann lauter als die Heimfans“, sagt Bösener und lacht. Sie sagen, sie machten all das aus Spaß an der Freude. Sie sagen aber auch: Die Rostock Seawolves sind für sie zu einer Familie geworden. Michael Bösener, der mit seiner Größe selbst spielen könnte, deutet mit dem Kopf in Richtung der Ränge. „Hier sind unheimlich viele Kinder. Es ist ein Event.“ Und dann fällt der Satz von Dirk Gräfe: „Hier ist halt immer viel los.“

Hintergrund: Die Pro B Die dritte Basketball -Liga Deutschlands, in der Rostock spielt, ist aufgeteilt in zwei Staffeln mit je zwölf Mannschaften: in die Pro B Nord und die Pro B Süd. Eine Saison besteht aus einer Haupt- und einer Aufstiegsrunde, auch Playoffs genannt. Für diese qualifizieren sich die jeweils acht besten Teams beider Staffeln. Der Turnierbaum der Playoffs ergibt sich wie folgt: Sieger der Hauptrunde Staffel Nord gegen den Achten der Staffel Süd; Zweiter der Staffel Nord gegen Siebter der Staffel Süd, und so weiter. Gespielt wird im Best-of-3-Modus: Wer als erstes zwei Spiele gewinnt, geht eine Runde weiter. Die beiden Finalisten sind sportlich für die Pro A qualifiziert.

Gemessen an einem Heimspiel eines Drittligisten, auch noch in einer Randsportart, klingt das untertrieben. Kamerateams und Fotografen, Fanshop, Stadtwette, Cheerleader, Tombola, Tippspiel, Autogrammstunde. Die Aktionen laufen bisweilen mitten im Spiel. Auszeit eines Trainers? Musik an, Tänzerinnen aufs Feld. Schweiß vom Parkett wischen? Zeit für eine Verlosung. Sport und Event verschmelzen. Im Fußball, des Deutschen liebsten Sport, führt dieser Umstand seit Jahren zu erbitterten Diskussionen: Ohne Event und viel Bohei kein Geld und am Ende auch kein Erfolg, schallt es aus der einen Ecke. Aber es müsse doch das Spiel im Mittelpunkt stehen, schreien die anderen. Es stimmt wohl beides. Ob nun im Fußball oder Basketball.

Angesprochen auf die Heimspiele erklärt der Vereinsvorsitzende André Jürgens, das Erfolgsrezept sei, dass jeder seine Nische finden könne, ob nun jung oder alt. Zu den Spielen kommen in der laufenden Saison im Schnitt etwa 3000 Zuschauer. Der Rekord, aufgestellt kurz vor Weihnachten, liegt bei 4059. Zahlen, die nicht einmal die Volleyballerinnen aus Schwerin aufweisen, aktuell deutscher Meister und eines der sportlichen Aushängeschilder des Bundeslandes. Und in der Stadt? Da überstrahlen die Seawolves mittlerweile Vereine wie den HC Empor, einstiger Europapokalsieger, der in der dritten Liga gegen den Abstieg kämpft. „Wir können nicht mit dem Rahmenprogramm der Seawolves mithalten“, sagt Stephan Stübe, Geschäftsführer des HC. Alleine die Bestimmungen: Beim Handball darf außer den Aktiven und Verantwortlichen eine Stunde vor Anwurf keiner mehr das Spielfeld betreten. Beim Heimspiel der Seawolves gegen Itzehoe laufen Kinder noch kurz vor Anpfiff auf dem Parkett herum. Groll hegt Stübe nicht. Ein geiles Programm machten sie nun mal. Ab und an träfen sich die Spitzen beider Vereine gar zum Austausch. „Wenn wir gewinnen, gratulieren wir uns gegenseitig. Wenn nicht, sagen wir beide: Scheiße!“

Manchmal erschreckt André Jürgens selber, erzählt er. Diese Entwicklung. Diese Beträge, mit denen der EBC Rostock mittlerweile hantiert, über die er nach eigener Auskunft im Stillen denkt: „O mein Gott!“. Wie auch die Trommler Bösener und Gräfe nennt er die Seewölfe eine Familie. Er ist Hallensprecher, Trainer und Schiedsrichter im Nachwuchsbereich. Und eben Vorsitzender. Jürgens, der Oberseewolf.

Besonders stolz macht ihn, dass der Verein es schafft, in einer Sportart wie Basketball Nachwuchs zu rekrutieren. Der soll im besten Fall in ein paar Jahren den Erfolg bringen. Einfach ist das nicht. In Rostock sind insgesamt 202 Sportvereine eingetragen. Die Jüngsten braucht jeder. Die Jüngsten will jeder. Der EBC Rostock schaut schon nach Talenten, wenn diese den Korb nur sehen können, wenn sie ihre Köpfchen in den Nacken legen. Der Verein leitet eine „Grundschulliga“, in der Schüler der zweiten bis vierten Klasse im Rahmen einer Schul-Ag einmal die Woche das Basketballspielen beigebracht bekommen. Passen, dribbeln, werfen. Elf Grundschulen aus der Umgebung machen mit. Der erste Erfolg ist nicht zu übersehen: Theo Brackmann, 16 Jahre und 2,02 Meter groß, steht in den Notizbüchern des Deutschen Basketball-Bundes. Schon deshalb, sagt Jürgens, „braucht Mecklenburg-Vorpommern einen Bundesstützpunkt“.

Die Partie der Seawolves gegen Itzehoe endet mit einem 22:2-Lauf. Als wäre im Ball ein Magnet. Jeder Wurf rauscht durch den Korb. Am Ende gewinnt Rostock mit 86:68. Die Stadthalle steht. Der nächste Schritt in Richtung Aufstiegsrunde ist gemacht. Die Familie will mehr.