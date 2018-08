FC Hansa : Phil Ofosu-Ayeh aus England verpflichtet

Rechtsverteidiger kommt von Premier-League-Aufsteiger Wolverhampton Wanderers

von Peter Richter

31. August 2018, 17:01 Uhr

Kurz vor Ende der Transferperiode hat Fußball-Drittligist FC Hansa leihweise bis zum 30. Juni 2019 Rechtsverteidiger Phil Ofosu-Ayeh vom englischen Premier-League-Aufsteiger Wolverhampton Wanderers verpflichtet. Der 26-jährige Deutsch-Ghanaer kommt mit der Erfahrung von 68 Zweitliga- und 92 Drittliga-Partien sowie fünf Einsätzen für die U 23 der Wanderers in der Premier League 2 nach Rostock. Zudem lief er einmal für die A-Nationalmannschaft von Ghana auf. Zu den bisherigen Stationen des Defensivmannes gehören u. a. FC Rot-Weiß Erfurt, bei dem er 2011 mit 19 sein Profi-Debüt feierte, MSV Duisburg, VfR Aalen und Eintracht Braunschweig.

„Mit Phil Ofosu-Ayeh, den ich noch aus meiner Zeit beim VfR Aalen kenne, haben wir einen lauf- und zweikampfstarken Außenverteidiger gewinnen können, der sich vor allem durch seine Schnelligkeit und Dynamik auszeichnet. Neben seinen defensiven Qualitäten ist er als gelernter Stürmer zudem auch in der Lage, sich ins Spiel nach vorne einzuschalten“, so Markus Thiele, Vorstand Sport beim FC Hansa, über den in Moers geborenen Abwehrmann.

„Ich freue mich, für einen Verein wie Hansa Rostock mit seiner Tradition, seinen super Bedingungen und den vielen Fans spielen zu können. Hansa gibt mir die Möglichkeit, wieder mehr Spielpraxis zu sammeln, und das möchte ich natürlich zurückgeben, indem ich Gas gebe und der Mannschaft so gut wie möglich weiterhelfe“, so Phil Ofosu-Ayeh, der am Dienstag ins Mannschaftstraining einsteigen und künftig mit der Rückennummer 23 auflaufen wird.



Bouziane wechselt nach Mannheim





Derweil haben der FC Hansa und Mounir Bouziane den eigentlich bis zum kommenden Sommer laufenden Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Der 27-Jährige war vor der vergangenen Saison von Mainz 05 II an die Ostseeküste gewechselt und absolvierte insgesamt 17 Pflichtspiele für den FCH. Bouziane wechselt in die Regionalliga Südwest und unterschrieb einen Vertrag bis 2020 bei Waldhof Mannheim.