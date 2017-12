Eishockey : Piranhas gewinnen in Erfurt 6:3

vergrößern 1 von 1 Foto: Georg Scharnweber 1 von 1

Mit 6:3 (0:0, 3:1, 3:2) gewannen die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs am Freitagabend in der Oberliga Nord bei den Black Dragons Erfurt. Am Dienstag um 19 Uhr kommt es in der heimischen Eishalle Schillingallee zum Rückspiel.

Beim REC fällt nur Blank mit einer Schulterverletzung weiter aus. Die zuletzt erkrankten Ratajczyk, Brockelt und Classen waren dabei.

Es entwickelt sich ein interessantes und ausgeglichenes erstes Drittel. Chancen gab es auf beiden Seiten, dennoch fielen in den ersten 20 Minuten keine Treffer. „Wir leisten uns zu viele Strafen (bis dahin drei – d. Red.), und die sind dann noch total unnötig obendrein. Das müssen wir im zweiten Durchgang unbedingt abstellen, denn in Unterzahl kostet es viel Kraft“, so Mannschaftsleiter Dirk Weiemann in der ersten Pause. „Unsere Abwehr steht aber, und alle machen einen guten Job.“

Im Mittelabschnitt stellten die Gäste die Weichen auf Sieg. Es wäre sogar eine noch höhere Führung als „nur“ 3:0 möglich gewesen. Statt dessen traf auch Erfurt: Nachdem ein Rostocker bei einer gefährlichen Aktion der Hausherren die Hand auf dem Puck hatte, entschied der Referee auf Penalty, der verwandelt wurde. „Bleiben wir weg von der Strafbank, machen wir auch die Tore und dominieren das Spiel. Das dürfen wir uns nicht mehr nehmen lassen“, sagte Dirk Weiemann.

Es wurde aber noch einmal richtig eng für die Piranhas. Den Black Dragons gelang der Ausgleich, ehe ein Doppelschlag von Tomas Kurka die Weichen stellte. Weiemann: „Wir hatten zum Glück gleich die richtige Antwort und belohnten uns heute endlich mal.“

REC Piranhas: Magg (Stark) – Teljukin, Dörner, Seifert, Ehmann, Kohlstrunk, Fetschele, Kröber – Spister, Bezouska, Piehler, Kurka, Heyter, Guts, Classen, Koopmann, Lemmer, Ratajczyk, Brockelt

Tore: 0:1 Lemmer (24./Vorlagen: Kurka, Koopmann), 0:2 Seifert (27./ Lemmer – in Überzahl), 0:3 Bezouska (33./Classen, Ratajczyk), 1:3 Maaßen (36./Penalty), 2:3 Gosdeck (41. – in ÜZ), 3:3 Vazan (45.), 3:4 Kurka (46./Koopmann, Ehmann), 3:5 Kurka (59./Teljukin, Piehler), 3:6 Seifert (60./Teljukin, Magg – Empty Net ins verlassene Tor der Erfurter)

Strafminuten: Erfurt 10, Rostock 14

Zuschauer: 511