Eishockey : Piranhas verkaufen sich trotz 2:4 gut

Rostocker EC bei den Hannover Scorpions nicht weit von einem Punktgewinn entfernt

von Peter Richter

20. Oktober 2018, 09:43 Uhr

Es wird nichts aus dem erhofften Sechs-Punkte-Wochenende in der Oberliga Nord für die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs. Am späten Freitagabend unterlagen sie bei den Hannover Scorpions mit 2:4 (0:0, 1:2, 1:2). Weiter geht es am Sonntag (19 Uhr Schillingallee) gegen die Crocodiles Hamburg.

Die etwas besseren Chancen in Drittel eins besaßen die Gastgeber. Gleich dreimal rettete die Latte für die Gäste. Ein Tor fiel jedoch vorerst nicht. Wie von Trainer Christian Behncke gefordert traten die Piranhas disziplinierter auf, kassierten in den ersten 20 Minuten noch keine Strafe. Mannschaftsleiter Dirk Weiemann: „Wir haben gut verteidigt, Jan Dalgic im Tor macht seine Sache auch erneut gut.“

Im Mitteldurchgang spielten die Gastgeber ihre Klasse aus und gingen 2:0 in Führung. Die Rostocker gaben sich aber keinesfalls geschlagen und markierten noch vor der zweiten Sirene den Anschlusstreffer. Dirk Weiemann: „Das Tor zum 1:2 war natürlich sehr wichtig. Es ist noch alles drin für uns. Schade, dass wir am Ende eine Strafe bekamen. Hoffentlich überstehen wir die noch ausstehenden 1:40 Minuten in Unterzahl zum Beginn des dritten Drittels ohne Gegentor.“

Daraus wurde leider nichts – 1:3. Doch auch nach diesem neuerlichen Rückschlag steckten die Gäste nicht auf und verkürzten zwischenzeitlich noch einmal. „Sehr schade für die Mannschaft. Wir haben uns hier gut verkauft. Ein Punktgewinn war immer drin. Leider hat es nicht ganz gereicht“, so Weiemann.

REC Piranhas: Dalgic (Urbisch) – Kohlstrunk, Kröber, Teljukin, Kohl, Hartmann – Koopmann, Bezouska, Brockelt, Piehler, Classen, Becker, Voronov, Beck, Patocka, Kurka

Tore: 1:0 Wilkins (27.), 2:0 Bombis (33.), 2:1 Bezouska (39./Vorlagen: Koopmann, Kohl), 3:1 Lehmann (41. – in Überzahl), 3:2 Kurka (52./Bezouska), 4:2 Bombis (56. – in ÜZ)

Strafminuten: Scorpions 12, Piranhas 14

Zuschauer: 932