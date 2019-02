Basketball : Tony Hicks duelliert sich mit seinem besten Freund

Die Seawolves müssen am Sonnabend in der 2. Bundesliga ProA nicht zuletzt Paderborns Darnell Foreman im Auge behalten

von Thomas Käckenmeister

22. Februar 2019, 15:55 Uhr

Rostock | Die Rostock Seawolves (3./30) treten am Sonnabend um 20 Uhr in der 2. Basketball Bundesliga ProA bei den Uni Baskets Paderborn (13./ 18) an. Die Wölfe haben gegen noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen, das sie in einer dramatischen Schlussphase mit 82:83 verloren. Damals markierte der Paderborner Joseph Grant Benzinger 33 Punkte.

Doch der US-Guard ist seit Mitte Januar nach einem Kreuzbandriss außer Gefecht. Für ihn verpflichteten die Ostwestfalen mit Darnell Foreman einen ehemaligen Weggefährten von Seawolves-Top-Scorer Tony Hicks.

Der 1,85 Meter große Point Guard hat in seinen bisher vier Einsätzen für die Uni Baskets im Schnitt 15,3 Punkte, 3,0 Rebounds und 6,0 Assists in knapp 29 Minuten aufgelegt. Der 23-Jährige spielte zusammen mit Hicks auf der University of Pennsylvania. „Darnell ist einer meiner besten Freunde. Er ist zwei Jahre jünger als ich. An der Uni waren wir Teamkameraden“, erinnert sich Hicks.

Hicks contra Foreman – das dürfte heute eines der Schlüsselduelle sein.

Außerdem sorgen die anderen beiden US-Amerikaner Connor Wood und Matthew Klinewski für Paderborner Korbgefahr. Marc Nagora, der in der Schlussphase der Partie in Rostock zwei entscheidende Dreier traf, überzeugt mit einer Drei-Punkte-Quote von 45,1 Prozent.

„Paderborn ist ein Team mit vielen gefährlichen Drei-Punkte-Werfern. Ihr Spiel ist auf den Distanzwurf ausgerichtet. Darauf müssen wir besonders achten“, warnt Seawolves-Coach Milan Skobalj. „Wenn wir Einfluss auf ihre Dreier-Quote nehmen können, erhöhen wir unsere Erfolgschancen.“

Bei den Rostockern, die bereits am Freitag anreisten, sind alle Akteure fit und hungrig auf den elften Sieg im zwölften Auswärtsspiel.