Nach „Auerhahn"-Abbruch Bergringclub Teterow hält trotz Bahn-Schäden an Ausrichtung des Speedway-Grand-Prix fest Von Hans-Jürgen Kowalzik | 31.05.2023, 17:41 Uhr

Der MC Bergring Teterow glaubt weiterhin an die Austragung des Speedway-Grand-Prix am 10. Juni. Um die Schäden in der Rennstrecke sollen sich jetzt Spezialisten kümmern.