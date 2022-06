Kurz nach dem Start führt die einzige Frau, Sophia Heuck, das Feld der Halbmarathonläufer an. FOTO: Marian-Bernd Pries Laufsport Urlauber gewinnt Mittsommernachtslauf in Krakow am See Von Marian-Bernd Pries | 20.06.2022, 14:31 Uhr

Nach zwei Jahren relativer Pause – Pandemiebedingt konnten nur Trainingsläufe stattfinden – war es nun endlich wieder so weit: der 14. Mittsommernachtslauf in Krakow am See konnte offiziell gestartet werden.