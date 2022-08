Der Bützower Karl Schwarzenberg führt aktuell in der Altersklasse M75. Foto: Marian-Bernd Pries up-down up-down Laufcup Mecklenburg-Vorpommern 2022 Das Restprogramm der Läufer hat es noch einmal in sich Von Marian-Bernd Pries | 29.08.2022, 13:07 Uhr

Mit dem Herbstlauf rund um den Tiefwarensee am 3. September in Waren geht der Laufcup Mecklenburg-Vorpommern 2022 in seine 2. Halbzeit.