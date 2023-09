In Güstrow schnellt am 16. September um 19 Uhr das Startband zur deutschen Speedway-Einzelmeisterschaft hoch. Favoriten sind der amtierende deutsche Meister, Norick Blödorn, der Heidhofer Kevin Wölbert, Vize-Meister des Vorjahres, und England-Profi Erik Riss, 2018 in Güstrow als Dritter auf dem Podium. Mit Rekord-Meister Martin Smolinski (Olching/acht Titel) und Kai Huckenbeck (Werlte/zwei Titel) fehlen zwei Favoriten.

Smolinski will Sonntag in Mühldorf nach 2018 zum zweiten Mal Langbahn-Weltmeister werden. Huckenbeck startet Samstagabend im dänischen Vojens für den verletzten Polen Maciej Janowski als Nachrücker im Grand Prix.

In Güstrow fanden bisher drei Einzelmeisterschaften statt. 1998 holte Todd Wiltshire (AUS), 2011 Kevin Wölbert und 2018 Martin Smolinski den Titel. Das Finale in diesem Jahr ist etwas Besonderes, denn es würdigt den MC Güstrow. Mit der Vergabe wird eine leidenschaftlich gepflegte Tradition eines der bekanntesten Bahnsportklubs in Deutschland anerkannt. Denn fast auf den Tag genau vor 60 Jahren, am 29. September 1963, gab es das „1. Moto-Cross- und Speedwayrennen“ in Güstrow.