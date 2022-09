Foto: Robert Grabowski Trotz 0:10-Pleite zum Verbandsliga-Auftakt 2022/23 Neues System kommt den Tischtennis-Herren vom FSV Rühn entgegen Von Robert Grabowski | 13.09.2022, 13:57 Uhr

In der Saison 2022/23 gibt es in der höchsten Spielklasse des Landes eine nicht unwichtige Veränderung in Sachen Mannschaftsstärke. Das half dem FSV Rühn beim Post SV Wismar aber erst einmal noch nicht weiter.