Ausgelassener Jubel: Der FSV Rühn ist zurück in der Fußball-Kreisoberliga. Foto: Manfred Schulz Fussball-Kreisliga Warnow FSV Rühn ist nach Herzschlagfinale zurück in der Kreisoberliga Von Robert Grabowski | 22.05.2023, 14:12 Uhr

Es war nur ein kurzes Intermezzo in der Kreisliga. Die Fußball-Männer des FSV Rühn steigen nach einem Jahr wieder in die Kreisoberliga Warnow auf. Doch der letzte Spieltag hatte es in sich.