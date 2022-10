Erstmals seit der politischen Wende gab es in Jürgenshagen im Derby zwischen dem heimischen SV Grün-Weiß um Lucas Schumann (r.) und dem Ortsnachbarn SV Klein Belitz um Dennis Kracht (l.) keinen Sieger. Foto: Archiv/Robert Grabowski up-down up-down Fußball-Kreisoberliga Warnow Erstes Derbyremis zwischen Jürgenshagen und Klein Belitz seit 32 Jahren Von Arne Wichmann | 18.10.2022, 15:35 Uhr

Am sechsten Spieltag der Kreisoberliga trat der SV Klein Belitz zum 14. Auswärtsderby in Jürgenshagen seit der deutschen Einheit an. Nach zuvor acht Belitzer Siegen und fünf Niederlagen trennten sich die Kontrahenten dabei erstmals mit einem Unentschieden (2:2).