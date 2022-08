Die Spielgemeinschaft Einheit Güstrow/Liessow (in blau) hat sich vom Spielbetrieb der Ü35 im KFV Warnow abgemeldet. FOTO: Marcus Loh up-down up-down Kreisfußballverband Warnow Oldies der SG Einheit Güstrow/Liessow ziehen die Reißleine Von Robert Grabowski | 17.08.2022, 11:52 Uhr

Was die einen schon geschafft haben, haben die anderen noch vor sich. Am Montag starteten die Ü40-Fußballer des Kreisfußballverbandes Warnow in die neue Saison, am kommenden Freitag folgt die Ü35.