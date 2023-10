Genau 20 Spiele waren für die zweite Runde im Stadtwerke Rostock-Cup, dem Pokalwettbewerb im Kreisfußballverband Warnow angesetzt, allerdings hat es nur 19 sportliche Entscheidungen gegeben. Der SV Parkentin, immerhin Finalist aus der Saison 2022/23, trat seine Reise zum SV Eintracht Groß Wokern nicht an und scheidet somit am grünen Tisch aus dem Wettbewerb aus.

Mit dem Laager SV II und FSV Krakow am See mussten zwei Teams aus der Region Güstrow/Bützow die Segel streichen. Eine Runde weiter sind dagegen der FC KSG Lalendorf, TSV Bützow II, SKV Steinhagen, VfB Traktor Hohen Sprenz und die LSG Lüssow. Beim 10:1-Erfolg gegen die SG Motor Neptun Rostock unterstrichen dabei vor allem die Lalendorfer, dass sie ein heißer Anwärter auf den Pokalsieg sind. Dafür müssen sie aber erst die LSG Elmenhorst entthronen, die nach dem 5:1-Sieg in Bentwisch ebenfalls in die dritte Runde eingezogen ist.

Kreisliga-Aufsteiger TSV Bützow II schmeißt Kreisoberligisten raus

Eher überraschend war der 3:0-Erfolg von Kreisliga-Aufsteiger TSV Bützow II gegen den Kreisoberligisten Union Sanitz. Eine geschlossene Mannschaftsleistung verhalf den Gastgebern, die momentan ihre Heimspiele in Bernitt austragen, zum Weiterkommen. In der nächsten Runde könnte es zum Duell mit dem SKV Steinhagen kommen, der sich auch dank der drei Treffer von Denny Schäfer beim SV Prebberede mit 5:3 durchsetzte.

Verlängerung in Hohen Sprenz

Ein Tor mehr und 30 Minuten oben drauf bekamen die Zuschauer in Hohen Sprenz zu sehen, wo sich die Hausherren aus der Kreisliga gegen die HSG Warnemünde (Kreisoberliga) mit 5:4 nach Verlängerung behaupteten. Kurzen Prozess machte dagegen die LSG Lüssow beim FC Einheit Rostock und gewann souverän mit 6:1. Hier gelang Kapitän Chris Hammermann ein Dreierpack.