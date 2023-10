Versuchter Totschlag Güstrower SC steht nach Gewalttat unter Schock Von Robert Grabowski | 01.10.2023, 18:09 Uhr Sei stark! Mit dieser Botschaft wendet sich der Güstrower Sportclub an sein schwerverletztes Vereinsmitglied. Grafik: Güstrower SC up-down up-down

Der Fußball ist an diesem Wochenende für den Güstrower Sportclub völlig in den Hintergrund gerückt, denn in der Nacht von Freitag auf Sonnabend wurde ein Vereinsmitglied bei einer Gewalttat lebensgefährlich verletzt.