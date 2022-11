Die Daumen sind gedrückt: Daniel Muniz Dos Santos vom TSV Bützow hofft, dass Brasilien Fußball-Weltmeister wird. Foto: Robert Grabowski up-down up-down Fußball-WM 2022 in Katar Daniel Muniz Dos Santos vom TSV Bützow tippt auf Brasilien Von Robert Grabowski | 23.11.2022, 11:26 Uhr

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar ist schon in vollem Gange. Am Donnerstag, 24. November, steigt auch Mitfavorit Brasilien ins Turniergeschehen ein. Aus dem fernen Deutschland drückt Daniel Muniz Dos Santos vom TSV Bützow der Seleção ganz fest die Daumen.