Dem Schwaaner SV um Niklas Kreim (am Ball, hier in einem früheren Spiel) gelang bei der SG Schwerin-Leezen eine tolle Aufholjagd. Foto: Robert Grabowski Handball-Verbandsliga MV Schwaaner SV nach Aufholjagd in Leezen nun in der besten Position Von Robert Grabowski | 17.04.2023, 11:13 Uhr

In der Aufstiegsrunde der besten vier Verbandsliga-Mannschaften der Saison 2022/23 haben die Handball-Männer des Schwaaner SV den Aufstieg in die MV-Liga nun in eigener Hand.