Er ist wieder zurück: Mick Zöllig spielt wieder beim Schwaaner SV Handball und ist mit der Männermannschaft in der Verbandsliga Ost oben dabei. Foto: Robert Grabowski up-down up-down Handball-Verbandsliga Ost Das ist für den Schwaaner SV in der Meisterschaft noch möglich Von Robert Grabowski | 30.01.2023, 15:36 Uhr

In der Handball-Verbandsliga Ost werden in der Saison 2022/23 wohl drei Mannschaften den Staffelsieg unter sich ausmachen. Mittendrin ist der Schwaaner SV, der zuletzt zweimal in Folge gegen den SV Einheit Demmin spielte.