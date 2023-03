Die Verbandsliga-Meisterschaft ist möglich: Lukas Ziegler startet mit dem Schwaaner SV am Sonnabend in die Aufstiegsrunde. Foto: Robert Grabowski up-down up-down Handball-Verbandsliga Für den Schwaaner SV geht es in der Aufstiegsrunde ans Eingemachte Von Robert Grabowski | 30.03.2023, 16:35 Uhr

Wenn man so will, war die Hauptrunde in der Handball-Verbandsliga für den Schwaaner SV nur ein Vorgeplänkel, denn erst jetzt in der Aufstiegsrunde geht es für den Tabellenzweiten der Ost-Staffel um alles.