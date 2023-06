Nicht nur auf dem Rad, sondern anschließend auch auf der Laufstrecke wusste Katharina Bohnsack zu überzeugen. Foto: Thomas Bohnsack up-down up-down Auf der Olympischen Distanz Katharina Bohnsack siegt beim 7-Türme-Triathlon in Lübeck Von Robert Grabowski | 14.06.2023, 10:36 Uhr

Beim 7-Türme-Triathlon in Lübeck ließ die Passinerin Katharina Bohnsack auf der Olympischen Distanz in der Altersklasse W45 alle Damen hinter sich. Der Bützower André Koula wurde in der Altersklasse M55 Neunter.