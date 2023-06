Die Hockey-Herren des ATSV Güstrow (hier in Rot im Spiel gegen den Schweriner SC) waren diesmal ganz dicht dran am Aufstieg zur Ost-Regionalliga auf dem großen Feld. Foto: Dietmar Albrecht up-down up-down Relegationsspiele im Hockey Herren des ATSV Güstrow verpassen Aufstieg zur Großfeld-Regionalliga hauchdünn Von Rolf Becker | 25.06.2023, 21:40 Uhr

In der Aufstiegsrelegation zur Ost-Regionalliga im Großfeld-Hockey ist der ATSV Güstrow zum zehnten Mal in Folge am Berlin-Vertreter gescheitert. Aber nur knapp.