Nach einer vergebenen Großchance von Neuzugang Max Reimann (r.) zur Führung verlor der SV Grün-Weiß Jürgenshagen das Kellerduell gegen die TSG Neubukow am Ende mit 0:3. Foto: Robert Grabowski up-down up-down Fussball-Kreisoberliga Warnow I Schwaaner Eintracht überrollt Sievershagen, Frust in Jürgenshagen Von Robert Grabowski | 13.03.2023, 15:24 Uhr

In der Fußball-Kreisoberliga Warnow I gab es an der Tabellenspitze einen Wechsel. Außerdem hat sich in der Abstiegszone etwas geändert.