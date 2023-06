So wie der achtjährige Carlo Breiling (Mitte) von der Schwaaner Eintracht machten viele weitere F-Junioren beim Büwo-Cup mit, der mit 36 Teams einen neuen Rekord verzeichnete. Foto: Robert Grabowski up-down up-down Nachwuchsfussball F-Junioren sorgen beim Büwo-Cup der Schwaaner Eintracht für Rekord Von Robert Grabowski | 17.06.2023, 16:22 Uhr

Vor einer enormen logistischen Herausforderung stand die Schwaaner Eintracht vor dem Büwo-Cup 2023 für F-Junioren. 36 Teams, so viele wie noch nie, waren am Start und ermittelten gleich sechs Sieger in einem Turnier.