Am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, steigt beim MSC Brokstedt e.V. im ADAC auf dem Holsteinring der finale Lauf der Speedway Liga Nord. Dabei empfangen die „Young Vikings“ die Teams aus Moorwinkelsdamm (Niedersachsen), Teterow und Güstrow (beide Mecklenburg-Vorpommern).

Die Mannschaft der „Young Vikings" vom MSC Brokstedt empfängt am 3. Oktober den MC Güstrow, den MC Bergring Teterow sowie den MSC Moorwinkelsdamm in der finalen Runde der Speedway Liga Nord auf dem Holsteinring. Foto: Michael Schubert

Die regional ausgerichteten Liga, die den sportlichen Stellenwert einer dritten Bundesliga besitzt, hat sich in den vergangenen Jahren im deutschen Motorsport etabliert und fungiert nicht zuletzt als Sprungbrett für junge Speedway-Talente aus dem Norden der Republik. „Mit dieser Liga bieten wir eine breite Plattform für Speedway-Sportler, die nicht im harten Alltag des Profisports agieren“, so Michael Schubert, Vorsitzender des MSC Brokstedt.

Speedway-Liga soll als Sprungbrett für junge Talente dienen

Der MSC war bei der Ausrichtung dieses Rennsportformates einer der Clubs, eine Führungsrolle bekleidete. Schubert: „Für uns war es wichtig, unseren eigenen Fahrern, die nicht die Möglichkeit haben, in der Bundesliga zu starten und unter Profibedingungen ihren Sport zu betreiben, ein entsprechendes Sprungbrett und eine Bühne zur eigenen Präsentation zu bieten.“

Letzter Lauf des Wettbewerbs am 3. Oktober

Ganz offensichtlich scheint dieser Weg aufzugehen. Mittlerweile haben sich einige Speedway-Vereine dazu entschlossen, diesen Weg ebenfalls zu gehen. „Wir legen einen großen Wert darauf zu betonen, dass es sich bei der Speedway-Liga-Nord nicht um eine reine Nachwuchs-Liga handelt. Vielmehr geht es darum, möglichst vielen Sportler einen entsprechenden Wettbewerb anzubieten.“

Am 3. Oktober wird der Holsteinring in Brokstedt Schauplatz für den letzten Lauf des diesjährigen Wettbewerbs, bei dem vier Teams an den Start gehen. Nachdem den „Meißen Hornets“ bereits die Titelverteidigung gelungen ist, geht es für die „Frisian Lions“ aus Moorwinkelsdamm und den „Güstrow Torros“ immerhin noch um den dritten Platz in der Endabrechnung hinter dem Emsland Speedway-Team vom MSC Dohren.

Der MSC Brokstedt sowie der MC Bergring Teterow haben indes mit dem Ausgang der Liga nichts mehr zu tun, wollen allerdings zum Saisonabschluss noch einmal sportlich fair auftreten.

Start am Tag der deutschen Einheit um 15 Uhr

Gestartet wird das Rennen am Tag der Deutschen Einheit um 15 Uhr. Zuvor findet auf dem Holsteinring ab 10 Uhr der finale Lauf der Talents Team Trophy (TTT) in Brokstedt, der überregionalen Rennserie der Klasse 125 Kubikzentimeter (11 bis 16 Jahre) statt, sodass die Fans ein kompakter Renntag auch ganz im Zeichen der Nachwuchsförderung erwartet.

Der Eintritt kostet 10 Euro (ermäßigt 7 €). Kostenlose Parkplätze stehen rund um das Stadion in der Dorfstraße wieder ausreichend zur Verfügung.