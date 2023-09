Wenn im Stechen auch nicht fehlerfrei, so hat Ex-Europameister André Thieme (Plau) in Mühlengeez auch ohne sein Grand-Prix-Pferd DSP Chakaria erneut unter Beweis gestellt, dass er aktuell die absolute Nummer 1 in Mecklenburg-Vorpommern ist. Dabei kam er auch im Großen Preis vom Lübzer Pils zum Sieg, der nach einem Fehler als erster Starter im Stechen schon als verloren galt.

Der 12-jährige Conacco, war sein erstes von zwei Pferden im Stechen des Drei-Sterne-Springens. Mit hohem Tempo und engsten Wendungen konnte er im Stechen am Einsprung der Kombination einen leichten „Netzroller“, wie Reiter sagen, jedoch nicht verhindern. Nun schien der Weg für Holger Wulschner (Gr. Viegeln) frei zu sein, dessen elfjähriger Hengst Diamant de Plaisir immer besser wird. Auch er ging den Stechkurs mit unerwartet hohem Tempo an, um bei einem eventuellen Fehler schneller zu sein. Sein Kalkül ging fast auf, doch an Sprung drei bekam auch er einen Fehler. Alles schaute auf die Anzeige: Ganze fünf Hundertstelsekunden trennten ihn von Thieme, aber eben fünf Hundertstelsekunden langsamer.

André Thieme hat mit Conacco zum achten mal den Großen Preis vom Lübzer Pils gewonnen. Foto: Jutta Wego

Nun hatte Denise Svensson aus Neu Benthen die Chance, den Großen Preis nach 2019 erneut zu gewinnen. Mit dem erst 8-jährigen Schimmel Colano legte sie es bewusst nicht auf das Tempo an, doch auch sie bekam am Ende des Parcours einen Fehler und wurde Dritte. Dadurch kam André Thieme zu seinem achten Grand-Prix-Sieg in der 32-jährigen Geschichte des Turniers. „Ich weiß nicht, sind es die guten Bedingungen, das Glück hier in Mühlengeez immer auf meiner Seite, oder beides zusammen? Jedenfalls hatte ich den Sieg diesmal schon abgeschrieben, aber Fortuna wollte wohl, dass ich gewinne“, sagt Thieme etwas ungläubig.

Bisher 14 Grand-Prix-Sieger

Insgesamt haben sich nun 14 Reiter in die Liste der Sieger des Grand-Prix im Springen von Mühlengeez eingetragen, der 2011 starkem Regen zum Opfer fiel und 2020 wegen der Pandemie nicht stattfand. Von Anfang an wurde er von der Brauerei Lübz präsentiert. Neben Andrè Thieme, der 2005 seinen ersten Sieg feierte, sind es Holger Wulschner und Thomas Kleis (Schloss Wendorf) die mit je drei Siegen die nächsterfolgreichsten sind. Heiko Schmidt (Neu Benthen), Siegmar Ströhmer (Neustadt-D.), Thomas Voß (Schülp/SH) und Günter Till (Neustadt-D.) haben je zweimal gewonnen. Der erste Sieger von 1991, der 1992 seinen Sieg gleich wiederholte, war Günter Till. Als wollte es das Schicksal, dass er während der diesjährigen Turniertage als Erster von den bisherigen Siegern im Alter von 77 Jahren nach schwerer Krankheit verstarb.

Platz eins und zwei trennen drei Sekunden

Das Zwei-Sterne-Springen am Samstag, in dem sechs Paare zur Siegerrunde antraten, konnte Thomas Kleis mit dem 15-jährigen Silberpfeil M gewinnen. Nur er und Denise Svensson mit der 8-jährigen Cressida Fly blieben in beiden Runden fehlerfrei. Mit drei Sekunden Rückstand zu Kleis wurde Denise Svensson Zweite. Der 3. Platz ging nach Brandenburg an Max-Hilmar Borchert (Stechlin-Menz) auf Dustie MHB. Mit der 8-jährigen Stute La Contessa wurde Thomas Kleis auch Vierter. Zuvor hatte er schon das Youngster-Springen auf der 7-jährigen Stute Kaethe G gewonnen.

Thomas Kleis (Schloss Wendorf), der den Großen Preis auch schon dreimal gewann, hat in diesem Jahr mit Silberpfeil M das Championat (S2*) gewonnen. Foto: Jutta Wego

Im ersten Springen der Großen Tour fuhr André Thieme seinen ersten Turniersieg mit dem 10-jährigen Chacco Hearts ein. Luisa Westphal (Malente-Eutin) wurde auf Cascalino Zweite vor Anna Ebel-Jürgens (Polzow) auf der 13-jährigen Charletta. Das Finale der Mittleren Tour, ein Ein-Sterne S-Springen, konnte Max-Hilmar Borchert mit Cannavar nach Brandenburg entführen. Anna Ebel-Jürgens wurde auf Charletta Zweite vor André Thieme und Chacco Hearth.

Das Finale der Youngster-Tour gewann André Thieme mit dem 7-jährigen Kandoo PJ und er wurde auf der gleichaltrigen Chavanna PS auch Dritter. Dazwischen schob sich im Stechen Susan Nörenberg (Cramon) mit der Schimmelstute Cathora. Nörenberg: „Ich bin überaus glücklich über diesen Erfolg, den ich so nicht erwartet habe.“ Im Finale der Junior-Tour hatte Emma Wiktor (Trent) einen sehr versöhnlichen Turnierabschluss. Die 14-Jährige gewann das Ein-Sterne M-Springen auf der 12-jährigen Stute Clara, an diesem Tag gecoacht von ihrem Bruder Paul Wiktor, nach dem die talentierte Reiterin in den ersten Springen etwas glücklos war.

Eine tolle Leistung ist der 2. Platz im S-Springen des Finales der Youngster-Tour durch Susan Nörenberg auf Cathora mit dem sie selbst nicht gerechnet hat. Foto: Jutta Wego